Nelle ultime settimane nelle università sono girati tanti questionari e sono venute alla luce molte denunce Perché proprio adesso un nuovo #MeToo?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 7 marzo 2024) “state diffuse tue immagini intime senza il tuo consenso?”. “Hai ricevuto commenti o allusioni a sfondo sessuale?”. “Ti è stato imposto un rapporto sessuale contro la tua volontà?”. “Hai subito discriminazioni per la tua identità di genere o per il tuo orientamento sessuale?”. Lo scorso settembre l’di Bologna ha lanciato una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere distribuita in dipartimenti, biblioteche, sedi amministrative, studentati: 41.700 cartoline in italiano e 20.600 in inglese,1.136 poster e 13mila adesivi. Tutto prima che esplodesse ila Torino. ...