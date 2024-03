Nelle motivazioni dei tre ergastoli | Interesse spasmodico per i soldi solo da parte della madre di Mirto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) "L’unica persona che ha mostrato un reale, per certi versi, per il patrimoniodefunta è Mirna Donadoni". Ovvero ladiMilani, il 29enne sopranista di Lecco fidanzato di Silvia Zani, 29 anni, ma legato sentimentalmente anche alla sorella Paola, 22. Lo scrive il presidenteCorte d’Assise Roberto Spanòdell’ergastolo inflitto al trio criminale per l’omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa 55enne di Temù strozzata il 7 maggio 2021 a mani nude dopo essere stata narcotizzata con benzodiazepine in un muffin cucinato dalle ragazze per la Festamamma. Inizialmente s’ipotizzava un movente economico, l’delle sorelle di disporre liberamente del ...