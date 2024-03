NBA | i risultati della notte 7 marzo | i Warriors demoliscono i Bucks Fox e Sabonis battono i Lakers

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nellaitaliana si sono giocate otto partitestagione 2023-2024 di NBA. Tra le sfide la più affascinante sicuramente era quella che ha visto i Golden Statedi Steph Curry affrontare i Milwaukeedi Danilo Gallinari. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite. Clamorosa vittoria dei Golden Statechenettamente i Milwaukeeper 125-90. Si ferma a sei la striscia vincente dei, cui non bastano i 23 punti di Giannis Antetokounmpo, né i 20 di Damian Lillard e Bobby Portis, per fermare Steph Curry e compagni, che guidano quasi da subito il match, ma è nell’ultimo quarto che scappano via. Top scorer proprio Curry con 29 punti. Vincono gli Atlanta Hawks che in casa fermano i Cleveland Cavaliers ...