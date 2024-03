Nato | Svezia ufficialmente nell' Alleanza atlantica | è il 32esimo membro | Karlsson | Stop a 200 anni di neutralità

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 marzo, in diretta. Il presidente ucraino: «Se ieri a Odessa c’era Meloni cosa dicevano i filorussi?». Il ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 7 marzo, in diretta. Il presidente ucraino: «Se ieri a Odessa c’era Meloni cosa dicevano i filorussi?» ... (corriere)

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Medvedev: «A Odessa l’obiettivo non era Zelensky, ma è un peccato». Jorit da Putin: «Qui per dimostrare che sei umano ...: Ore 17:45 - La Svezia entra nella Nato, il benvenuto di Blinken «Benvenuta alla Svezia nella Nato come 32esimo Paese membro». Lo afferma il segretario di Stato Antony Blinken a fianco del premier ...msn

Russia, quei 150 metri che hanno separato la Nato dall’ingresso in guerra: il missile su Odessa e l’art. 5 dell’Alleanza: Cinquecento piedi, centocinquanta metri (per alcuni qualcosa di più). È questa la distanza che avrebbe separato la Nato dall'ingresso in guerra con la Russia. È la ...ilmessaggero

La Svezia entra ufficialmente nella Nato, il benvenuto di Blinken: WASHINGTON. Due anni dopo l’invasione russa in Ucraina, la Svezia ha aderito formalmente alla Nato. Decisivi – e tanto sudati – gli ultimi via libera degli alleati, dapprima la Turchia e infine ...ilsecoloxix