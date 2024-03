(Di giovedì 7 marzo 2024) Svolta nelle indagini su un sessantenne di Caprarola, in provincia di Viterbo, che a inizio febbraio era stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver occultato il cadaverein unriserva del lago di Vico. La donna, un’anziana donna di 90 anni di Canale Monterano (Roma)quale non si avevano più notizie dallo scorso 24 gennaio, secondo l’è morta per...

Nascose il corpo della madre in un bosco per riscuotere la pensione, l'autopsia: morte per cause naturali: Svolta nelle indagini su un sessantenne di Caprarola, in provincia di Viterbo, che a inizio febbraio era stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver ...gazzettadelsud

Roma, insulti e attacchi ai bambini: a giudizio due maestre e una bidella: A giudizio due maestre e una bidella accusate di maltrattamenti nei confronti dei bambini dell’asilo “San Giuseppe” di Ariccia ...affaritaliani

Ilaria Gaspari: «Certe calunnie non passano mai di moda»: Nel nuovo romanzo “La reputazione” si incrocia il potere di chi influenza le nostre vite con la moda e la trappola cognitiva dei complotti antisemiti ...corriere