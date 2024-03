Napoli-Torino Le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024). Archiviata la 27^ giornata con la vittoria dell’Inter sul Genoa, ci sarà subito spazio per la 28^ giornata, inaugurata questo venerdì al Maradona da. Dopo la vittoria sulla Juve la squadra di Calzona avrà lo sprint in più per tornare subito in campo. Gli ospiti, reduci dal pareggio contro la Fiorentina, dovranno cimentarsi in un impegno duro, tra l’altro senza il proprio allenatore, squalificato per due giornate.: Rrahmani non è al meglio, al suo posto possibile chance per Oatigard al fianco di Juan Jesus. Spostandoci di qualche metro, Traorè dovrebbe nuovamente essere preferito a Zielinski. Dubbio Osimhen davanti. Ieri il nigerino non si è allenato, ma la sua dovrebbe essere semplice gestione, perciò ...