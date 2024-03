Napoli-Torino | Juric | “Sarà dura | determinanti gli episodi Per l’Europa serve qualcosa di speciale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Contro il. Ho visto una squadra in crescita che lavora su concetti che già conosceva. Sarannogli“. Questo il pensiero di Ivan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A tra. “La squadra lavora bene e dimostra una voglia incredibile. La base per vincere le partite è non prendere gol e lo spirito è quello giusto. Per essere soddisfatti ci mancano solo i risultati. Dopo un inizio così così la squadra è arrivata ad un’espressione di gioco molto alto. Record di 0-0 in casa? Le grandi squadre solitamente non si fermano allo 0-0, ma vincono 1-0. Ci mancain attacco per diventare più forti. Sicuramente sono felice dei 13 clean sheet, ma il fatto di ...