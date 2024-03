Napoli | le ultime da Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il rigore sbagliato contro la Juventus ha rallentato il momento di forma straripante di Victor Osimhen, che da quando è rientrato ha letteralmente trascinato ile i suoi fantallenatori. Adesso, il nigeriano torna a tenere tutti in apprensione, dopo che nella giornata di ieri non ha preso parte all’allenamento in gruppo. Come raccontato dal report da, l’ex Lille ha svolto lavoro personalizzato a parte. Come riporta Fantacalcio.it, un qualcosa che ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme in casa, a due giorni dalla prossima di campionato contro il Torino di Ivan Juric. Osimhen a rischio per-Torino? Le condizioni di Victor Osimhen, dunque, sono da monitorare, ma non desterebbero particolari preoccupazioni. Lo staff di Calzona sta solamente gestendo le ...