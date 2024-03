Napoli | il sindaco Manfredi nel cantiere di Taverna del Ferro | «Lavori finiti nel dicembre 2026»

Volano gli stracci tra Regione e Comune . «Tutti quanti chiedono soldi, ma in questo momento c?è soltanto uno che sta combattendo per farli arrivare i soldi, a ... (ilmattino)

Volano gli stracci tra Regione e Comune . «Tutti quanti chiedono soldi, ma in questo momento c?è soltanto uno che sta combattendo per farli arrivare i soldi, a ... (ilmattino)

L'ex Mora: "Nel Torino gioca il perfetto erede di Kim, ma ci sarà un'asta": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, doppio ex di Napoli-Torino ...tuttonapoli

Città Metropolitana di Napoli, area Nord: via agli interventi per la manutenzione della SP 1 e SP 500 per 2 milioni di euro: "Le due arterie necessitano di interventi finalizzati a garantire la stabilità delle infrastrutture nonché la fluidità della circolazione" ...ilmeridianonews

San Giovanni a Teduccio, Manfredi a Taverna del Ferro: “Siamo nella prima fase di demolizione, dopo la costruzione dei primi tre edifici”: San Giovanni a Teduccio, 7 Marzo – “Abbiamo un cronoprogramma abbastanza stretto che la ditta sta rispettando, adesso siamo nella prima fase di demolizione poi dopo si avvierà, proprio in questa area, ...sciscianonotizie