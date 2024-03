Napoli | dubbio Rrahmani per il Torino | Calzona allerta il sostituto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Amirè inper la sfida delcontro ila causa di un’affaticamento al polpaccio. Leo Ostigard è pronto a sostituirlo dal 1? minuto. CALCIO– C’è un grosso punto interrogativo in vista di, gara in programma venerdì sera al Maradona. Secondo quanto riportato da Repubblica, Amirrischia di saltare l’impegno contro i granata per un problema fisico occorso dopo la sfida con la Juventus. “Il veroriguarda: non ha ancora recuperato del tutto dall’affaticamento al polpaccio. Ha svolto un allenamento personalizzato e le quotazioni di Ostigard sono in rialzo“, si legge sul quotidiano. Il difensore kosovaro, uscito malconcio dalla battaglia contro i ...