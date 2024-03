Napoli | De Laurentiis | “Nuovo stadio a Bagnoli Sarà pronto il 15 luglio 2027”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il presidente delAurelio Deha concesso un’intervista al TGR Campania, parlando dellodel club campione d’Italia in carica: “Avrei voluto riqualificare il Maradona. Lo studio Zavanella, che da un mese sta lavorando al progetto ha fatto un sopralluogo insieme a me, spiegandomi che l’unico modo per fare un restyling è di costruire all’interno delloun altro. La distanza degli spalti dal campo di gioco permette una visuale molto ridotta, per cui solo un 30-40% di tifosi può vedere bene la partita. La Curva A e la Curva B non vedono quasi nulla perché sono troppo distanti. Bisogna allora avvicinare tutti gli spalti, il che significa ricostruire unonello. Per fare questo, almeno per tre anni bisogna giocare fuori dal ...