Napoli | col Torino Calzona cerca la terza vittoria consecutiva in campionato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTrovare il giusto equilibrio tra la necessità da un lato di battere domani ilal ‘Maradona’ conquistando lain, cosa in questa stagione ancora mai riuscita, e dall’altro risparmiare le forze di qualche elemento di spicco della squadra per affrontare martedì prossimo con qualche speranza in più diil Barcellona allo stadio Olimpico del Montjuïc e qualificarsi così ai quarti di finale di Champions. E’ il pensiero fisso in queste ore in casadi Francescoche però deve fare anche i conti con qualche infortunio che gli impedisce di avere a disposizione l’intera rosa. Nell’allenamento che si è svolto oggi nel centro tecnico di Castel Volturno, Cajuste e Ngonge ...