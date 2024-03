Napoli | Calzona | gli infortunati | il futuro…

(Di giovedì 7 marzo 2024) All’interno del gruppo delc’è grande determinazione per la sfida contro il Torino. Scrive l’edizione odierna di Repubblica: “Ilè ancora al settimo posto e non può fare troppi calcoli: avanti con Osimhen, dunque,nell’anticipo di domani, un altro esame da non fallire. Il bomber azzurro ha affrontato il Toro quattro volte finora segnando altrettante reti: proverà a mantenere la sua media perfetta senza pensare al Barcellona e alla trasferta del Montjuic che vale tantissimo”. Oggi il… “Ma oggi è vietato scegliere.non ha avuto neanche bisogno di ribadirlo: c’è grande determinazione all’interno del gruppo azzurro e la consapevolezza di aver finalmente imboccato la strada giusta. La salita è tuttora ripida, ma non spaventa uno spogliatoio che nello scorso campionato ha conquistato lo ...

Il mercato del Napoli sta quasi tutto in panchina (Corsport): Mazzocchi, Lindstrom, Dendoncker, Traore, Natan, Cajuste : il confine tra l’Idea giusta di mercato e quella clamorosamente sbagliata ...ilnapolista

GAZZETTA - Napoli, con il Torino Calzona deve fare a meno di Ngonge, Cajuste e Rrahmani: La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Contro il Torino ci sarà Victor Osimhen che, dopo essersi allenato un giorno in palestra, è tornato in gruppo. Ancora out, i ...napolimagazine

Napoli-Torino, tre assenti sicuri! Calzona deve rinunciare ad un giocatore per ruolo: Ultime notizie SSC Napoli - Non sono attesi recuperi in casa Napoli per la sfida col Torino, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: Amir Rrahmani, Jens Cajuste e Cyril Ngonge han ...msn