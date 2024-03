Napoleone disponibile in streaming | ecco come vedere il film di Ridley Scott comodamente sul divano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ancheè finalmente arrivato in: ilcandidato agli Oscar è giàsulla piattaforma. Il 2023 è stato un grande anno per il cinema che dopo gli anni bui della crisi sanitaria è finalmente tornato protagonista. Tantihanno lasciato il segno durante gli scorsi 12 mesi e molti di questi il prossimo 10 febbraio si contenderanno vari premi Oscar. Tra le pellicole più acclamate non manca quella dedicata alla storia diin, dove vederlo – (Foto: Ansa) – (Cityrumors.it)Interpretazione magistrale da parte del solito Joaquin Phoenix che, sotto la sapiente direzione di, ha raccontato l’ascesa al potere e la caduta dell’ex imperatore e condottiero ...