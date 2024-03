Nancy Brilli

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di giovedì 7 marzo 2024), 60 anni da compiere il prossimo 10 aprile, e le sue «varie vite, almeno quattro», ci svela,però l’ulteriore emblema di una donna, attrice, votata al cambiamento e padrona del suo destino (artistico e non), con all’orizzonte l’amato teatro (pure come produttrice), un prossimo debutto alla regia, in un cortometraggio, e tutto quello che in futuro la farà divertire. Per il momento, però ce la godiamo, in coppia con l’attore-regista e amico Pierluigi Iorio, nella nuova edizione di Pechino Express, in onda dal 7 marzo su Sky, e che li porterà, contro altre sette coppie, in Asia, dal Vietnam al Laos, fino allo Sri Lanka, tra sfide estreme, rincorse (nel fango) e missioni, ma anche scoprendo ed esplorando meglio chi è. gallery9294/gallery Ho scoperto la capacità di superarmi “Ne siamo usciti vivi”, scherza. “Non mi ...