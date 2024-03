Musica in lutto | è morto Teo Segale

(Di giovedì 7 marzo 2024) Èa 47 anni Teo, batterista, direttore artistico, promoter discografico, conduttore radiofonico, giornalistale, organizzatore di eventi. La causa sarebbe un improvviso attacco di cuore. È quanto si apprende da Rumore, con il quale collaborava.Leggi anche: Noemi Bocchi, graveper la compagna di Francesco Totti: “Sono morta insieme a te” Chi era TeoNato nel 1977, Teosi era fatto conoscere nell’ambientele come collaboratore dell’agenzia SpinGo! di Milano. È stato il promotore di una serie di etichette indipendenti a partire da Century Media Records e Earache, ma anche Warp, PIAS e molte altre. “Era un grande appassionato di metal Teo ma i suoi gusti spaziavano moltissimo. È grazie alla sua intercessione che abbiamo ...

