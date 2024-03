MusArt Festival Firenze 2024 cambia location | ospiti i Pooh | Il Volo | Vecchioni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Annunciati i primidiche, sul nuovo palco live i, Il, Robertoe tanti altri Nuovi scenari per il. In programma dal 17 al 27 luglio, l’edizioneavrà il suo palco principale al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco. Qui, a una manciata di chilometri dal centro cittadino, si svolgeranno i concerti di Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto(18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il(22 ...

Firenze , 14 febbraio 2024 - Loreena Mckennitt e Il Volo sono i primi nomi del Musart Festival 2024 e saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino. ... (lanazione)

I Pooh , Loreena Mckennitt e Il Volo sono i primi noti resi noti per il Musart Festival Firenze 2024 , rassegna che da otto anni porta a Firenze i protagonisti ... (firenzepost)

Firenze, 8 marzo 2024 - Nuovi scenari per il Musart Festival Firenze. In programma dal 17 al 27 luglio, l’edizione 2024 avrà il suo palco principale al parco ... (lanazione)

Vecchioni, Pooh, Il Volo: il MusArt Festival scalda i motori: Il palco principale quest’anno sarà al Parco Mediceo di Pratolino. Ecco i grandi nomi della musica che si si esibiranno in concerto dal 17 al 27 luglio ...lanazione

Da Il Volo a Loreena McKennitt al Parco mediceo di Pratolino: Nuovi scenari per il MusArt Festival Firenze: in programma dal 17 al 27 luglio, per i concerti lascia piazza Santissima Annunziata e trasloca al Parco mediceo di Pratolino, inserito nella lista dei si ...ansa

Pooh in concerto al parco mediceo di Pratolino il 25/7: Pooh in concerto il 25 luglio al Parco mediceo di Pratolino, nell'ambito del MusArt Festival Firenze. La tappa fiorentina rientra nel nuovo tour "Pooh - Amici X sempre Estate 2024", che prevede oltre ...ansa