Mulazzano | asportano la cassa continua e fuggono col bottino | caccia ai ladri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024)(Lodi), 7 marzo 2024 - Banditi in azione nella notte a, sparito il cash-in della filiale. Il colpo è andato a segno tra il 6 e il 7 marzo 2024 lungo la via Pandina, la strada centrale del paese, al civico 40. I soliti ignoti, più di uno, cui ora carabinieri del comando di Lodi, la scientifica e la polizia locale danno la, anche tramite i filmati di videosorveglianza comunali, hanno agito indisturbati. Lo sportello si trovava di fronte alla Banca popolare di Lodi e a un parcheggio. Permetteva all’utenza di svolgere da remoto operazioni collegate alla Banca Centropadana di Lodi. Si poteva depositare il denaro versato da punti vendita, supermercati o benzinai, per evitare accumulo di denaro. Anon sembra ci siano state esplosioni, è stato tutto abbastanza silenzioso e resta da capire ...