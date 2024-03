Mugnano | il fenomeno dello spaccio “itinerante” | preso pusher incensurato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un 19enneè finito in manette adi Napoli perdi stupefacenti: inutile il tentativo di sbarazzarsi della droga alla vista dei carabinieri. Lodi droga “”. Unche dilaga e che permette aidi agire indisturbati con poche dosi addosso e la consapevolezza che, in caso di controlli

Spaccio itinerante: in manette un 19enne: Mugnano DI NAPOLI - Lo spaccio di droga “itinerante”. Un fenomeno che dilaga e che permette ai pusher di agire indisturbati con poche dosi addosso e la consapevolezza che, in caso di controlli delle ...marigliano

Mugnano, spacciano droga con il “delivery”: in manette un 19enne: Le fiamme in un’attività ristorativa in via Cristoforo Colombo, domate dai pompieri.ilmeridianonews

Spaccio “itinerante” a Mugnano di Napoli: in manette un 19enne incensurato del posto: Mugnano di Napoli, "spaccio itinerante" consegne di droga tra le vie della città: in manette un 19enne incensurato del posto ...ilcrivello