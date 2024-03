Mugnano di Napoli | Fenomeno “delivery” | lo spaccio itinerante

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)di”. Loe l’azione di contrasto dei carabinieri. In manette un 19enne Lodi droga “”. Unche dilaga e che permette ai pusher di agire indisturbati con poche dosi addosso e la consapevolezza che, in caso di controlli delle forze dell’ordine, risponderanno solo di una segnalazione amministrativa quale consumatore. I carabinieri però lo sanno bene e con mirati servizi ad hoc attendono pazientemente la cessione, il momento essenziale che prefigura lo. Siamo adie i carabinieri della locale stazione sanno che a via Fleming si spaccia stupefacente. Mancano pochi minuti a mezzanotte ...