MOVIOLA – Milan-Slavia Praga | Diouf col piede a martello su Pulisic | rosso diretto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Episodio daine la partita si mette in discesa per la squadra di Pioli.interviene molto energicamente e ha la gamba tesa, seppur bassa, su, colpendolo in pieno sulla caviglia. Per l’arbitro della partita, il turco Meler, è cartellinoe così l’americano fa estrarre un altro cartellinoai danni di un suo avversario dopo Pellegrini venerdì in Lazio-. La decisione del fischietto turco è corretta, l’intervento è pericoloso e meritevole di espulsione, anche se non sempre viene comminata in questi casi. SportFace.