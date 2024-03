Motomondiale | Gp Qatar Bagnaia Buon feeling con moto | siamo competitivi

"Sicuramente ci sono più occhi puntati su di me", le parole del pilota Ducati DOHA (QATAR) - "Sicuramente ci sono più occhi puntati su di me quest' anno : la ... (ilgiornaleditalia)

"Mi sarebbe piaciuto firmare con la Ducati ufficiale, ma sto bene qui in Pramac", dice lo spagnol,. DOHA (QATAR) - "L'ultima stagione è stata molto bella, ma ... (ilgiornaleditalia)

Prende il via la stagione del Motomondiale 2024 con il GP del Qatar su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul circuito di Lusail si parte con il Gran Premio del ... (sportintv.eu)