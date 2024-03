(Di giovedì 7 marzo 2024) DOMENICA SI PARTE. Conto alla rovescia per la nuova stagione del: domenica 10 marzo in Qatar il primo Gran premio, condi Calcinate in Moto2 ein Moto3.

Motomondiale al via: Bergamo in sella con l’Italtrans Racing Team e Filippo Farioli: DOMENICA SI PARTE. Conto alla rovescia per la nuova stagione del Motomondiale: domenica 10 marzo in Qatar il primo Gran premio, con l’Italtrans Racing Team di Calcinate in Moto2 e Filippo Farioli in ...ecodibergamo

Casey Stoner, i motivi del suo prematuro ritiro: c’è un vero dramma dietro la sua scelta: Casey Stoner, è stato tra i rider più vincenti dell’era moderna. Si è ritirato a soli 27 anni, lasciando tutti i fan a bocca aperta.motomondiale

MotoGP Qatar in tv: dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara: Bagnaia a caccia del tris Dopo una lunga attesa durata quasi quattro mesi, la MotoGP accende i motori ed è pronta al via. Nello stesso weekend del GP d’Arabia Saudita di F1, infatti, scenderanno in ...quifinanza