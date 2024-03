MotoGP su TV8 | orari GP Qatar 2024 | programma differite in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Gran Premio disarà il primo dei ventuno appuntamenti da cui è composto il calendario del Mondialedi, Moto2 e Moto3. Si scenderà in pista da venerdì 8 a domenica 10 marzo. La prima giornata sarà dedicata alle prove; nella seconda si disputeranno le qualifiche di ogni classe e la sprint di; l’evento culminerà poi con i GP di ogni categoria. Quali saranno gliprecisi del Gran Premio di Lusail? Quali sono le sessioni più importanti in vista delle fasi cruciali del GP di Nazionedicome fare per seguire la corsa in TV?, quali protagonisti sotto i riflettori di Lusail? Da Bagnaia a Marquez, passando per Acosta e QuartararoGP...