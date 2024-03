MotoGP | quali protagonisti sotto i riflettori di Lusail? Da Bagnaia a Marquez | passando per Acosta e Quartararo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lacomincia la propria stagione 2024 da dove quella del 2023 finì de facto.fu il contesto in cui qualsiasi concreta velleità iridata di Jorge Martin venne meno, portando definitivamente il Mondiale verso Francesco. Si riparte da capo nel luogo in cui la sfida si chiuse sul piano pragmatico. Il ventisettenne piemontese va alla caccia del terzo titolo consecutivo, mentre il ventiseienne madrileno è intenzionato a detronizzarlo. Però, in un’annata ancora vergine, non si può ridurre il tema della gara inaugurale alla (probabile) rivincita tra Pecco e Martinator. Fra i temi forti del weekend c’è anche la competitività di Marc, che effettuerà l’attesissimo esordio in sella a una Ducati. Il trentunenne catalano ha abbandonato Honda dopo undici stagioni con l’obiettivo di dimostrare di essere ...