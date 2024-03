MotoGP Qatar in tv | dove seguire in streaming qualifiche | Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 7 marzo 2024) Attesa finita anche per gli amanti della, con l’avvio della stagione fissato per il weekend dall’8 al 10 marzo per il GP dela Losail. Il Motomondiale è infatti pronto a un’annata ricca di emozioni e novità, con l’avvicendamento in Ducati, lato Gresini, di Marc Marquez che regalerà di certo sfide al cardiopalma con Bagnaia e gli altri piloti ducatisti. E proprio “Pecco” si presenta al via della nuova stagione con l’obiettivo di centrare il terzo titolo iridato di fila, ma non sarà semplice perché tutti in pista gli daranno del filo da torcere per mettere le mani sul mondiale. Bagnaia a caccia del tris Dopo una lunga attesa durata quasi quattro mesi, laaccende i motori ed è pronta al via. Nello stesso weekend del GP d’Arabia Saudita di F1, infatti, scenderanno in pista anche le due ruote per la prima dell’anno, sul ...