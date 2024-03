Non brilla Marc Marquez nelle prime uscite con la sua Ducati Pramac. Lo spagnolo, protagonista del cambio di moto più attenzionato da anni a questa parte ... (oasport)

Marc Marquez ha mostrato importanti progressi in occasione della seconda giornata di Test MotoGP andata in scena sul circuito di Lusail. Il fuoriclasse ... (oasport)

MotoGp, aprilia rinnova l'accordo con Lifenet Healthcare: È stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra il gruppo sanitario Lifenet Healthcare e Aprilia Racing, il team ufficiale della Casa di ...sportmediaset.mediaset

MotoGp oggi Qatar 2024: gli orari e dove vederla in diretta e in differita (Sky, Now e TV8): Il conto alla rovescia è finito. Inizia finalmente la stagione di MotoGp 2024 con la prima gara dell'anno, il Gran Premio del Qatar. P ecco Bagnaia, dopo i due titoli iridati consecutivi, andrà a ...today

MotoGp, Morbidelli ci sarà nel GP del Qatar La decisione dei medici: L’infortunio di Franco Morbidelli: il parere dei medici Niente test ufficiali per il ‘Morbido’ che ha dovuto guardare gli altri piloti di MotoGp sfrecciare in sella alle loro moto da casa o al più da ...sportfair