MotoGP | Marco Bezzecchi | “Pronto per l’esordio Sto cambiando stile di guida per la nuova moto”

(Di giovedì 7 marzo 2024)si lancia verso il fine settimana del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Mondiale di2024. Il portacolori del team Pertamina VR46 marchiato Ducati vuole unaannata di alto livello. Dopo un 2023 nel quale sembravaa lottare per il titolo fino alla fine, salvo poi calare nel finale, ora per “Bezz” i piazzamenti non basteranno più. La conferma arriva dalle sue stesse parole: “Avrò più occhi puntati su di me? Penso che sia naturale dopo il mio 2023. Ma, come sempre, l’anno scorso è il passato. Nello sport ogni stagione è particolare e diversa. Non dovrò fare altro che concentrarmi sul lavoro. Come sono andati i test? A Sepang penso siano stati interlocutori. Quindi qui a Lusail ho iniziato a capire meglio la...