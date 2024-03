MotoGP | GP Qatar 2024 | orari prove libere | programma | tv | streaming 8 marzo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ormai ci siamo. Dopo una lunga pausa invernale e le varie finestre di test, comincia domani ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale con la prima giornata didel Gran Premio del. A Lusail si terrà dunque l’appuntamento inaugurale del Mondiale, con grande curiosità per capire gli effettivi valori in campo almeno sulla pista mediorientale. In realtà per la classe regina si farà sul serio già da domani, visto che il secondo turno diverrà preso in considerazione come una pre-qualifica in cui ci saranno in palio 10 pass diretti per il Q2. Chi rimarrà fuori dalla top10 nella seconda sessione del venerdì, dovrà infatti passare dal Q1 nelle qualifiche ufficiali del sabato rischiando così di complicare tutto il weekend. Le...

The rivals and challenges Marc Marquez must overcome in MotoGP 2024: Is Marc Marquez ready to banish his recent struggles for Honda and reclaim his crown As Orwell once wrote, ‘there’s time for everything except the things worth doing’. In Marquez’s case, the thing ...msn

Michelin admit soft tyre could be race tyre option for Qatar MotoGP: Michelin believe MotoGP riders could favour the soft tyre in the sprint race at Qatar, due to the night conditions.crash

"Bagnaia corre per la storia, ma che sfida con Marquez": Scatta la stagione della MotoGP con l'incognita dell'otto volte campione del mondo in sella alla Ducati dominante. Panorama ne parla con Mauro Sanchini e si fa fare le carte del campionato ...panorama