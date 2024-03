MotoGP | Fabio Quartararo | “La mentalità del team è completamente diversa grazie ai nuovi tecnici”

(Di giovedì 7 marzo 2024)è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa odierna alla vigilia delle prove libere del Gran Premio del Qatar 2024, primo round stagionale del Mondiale. Il francese della Yamaha si è dichiarato realista sulle attuali potenzialità della sua M1, riconoscendo però un passo avanti della squadra a livello diaiingegneri della casa di Iwata. “Abbiamo fatto degli step in avanti, lanel. Chiaramente anche gli altri si sono migliorati ed è per questo che forse dovremo ancora lottare. Ci vuole un po’ di tempo ma istanno facendo un ottimo lavoro. Siamo ancora lontani, non siamo nella ...

