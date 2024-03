MotoGp | Bagnaia a caccia del tris | “Ci proverò | voglio riconfermarmi campione”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lusail, 7 marzo 2024 - Due titoli mondiali di fila come Valentino Rossi e Marc Marquez, ma Peccopunta allo storicocon una Ducati 2024 che promette bene. I test pre stagione sono andati in maniera ottimale e la moto appare più veloce e guidabile della 2023.è uscito molto contento dai test e da domani si partirà con le prime libere a Lusail, in un tracciato tradizionalmente favorevole a Ducati. Ma Marquez, passato a Gresini, seppur con una moto vecchia di un anno, desta curiosità e fa paura., però, si sente pronto per il. OrariQatar 2024: in tv su Sky e TV8. Dove seguire il primo gran premio della stagione Un pezzo di storia appartiene già a Peccocon due titoli consecutivi, ma la fame vien mangiando, a maggior ...