Motocross | i favoriti del Mondiale MXGP 2024 | Prado vuole il bis | Herlings e Gajser rivogliono il trono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo una lunghissima attesa, finalmente è pronto per scattare il. Nel corso del weekend in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio Patagonia-Argentina, primo appuntamento del. Un campionato che si annuncia quanto mai vibrante, con il ritorno di diversi protagonisti che nel 2023 hanno dovuto passare più tempo in infermeria che in pista. Dopo il monologo di Jorgenella scorsa annata, quali saranno i primi rivali del giovane talento spagnolo della Gas Gas? Il parterre, come leggeremo nome per nome, sarà davvero “de roi”. Mutuando il termine in francese non possiamo non citare Romain Febvre (Kawasaki), mentre sarà davvero interessante rivedere a pieno regime in azione i dominatori delle annate precedenti. Stiamo ...