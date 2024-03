(Di giovedì 7 marzo 2024) Vladimirvuol fare l'amico con l'Italia. Per la seconda volta in un paio di settimane Vladimirprova a lanciare un segnale di distensione. Il 20 febbraio lo aveva fatto attraverso la studentessa milanese Irene Cecchini, questa volta il prescelto è l'artista di strada napoletano- al secolo Ciro Cerullo - al quale parla della comune aspirazione alla libertà dei russi e del "grande popolo italiano", citando Garibaldi L'articolo proviene daPost.

Mosca, Jorit da Putin: “Voglio mostrare che sei umano”. Ed è bufera. Tajani: “Propaganda in stile kgb”. Polemica anche a Firenze: Vladimir Putin vuol fare l'amico con l'Italia. Per la seconda volta in un paio di settimane Vladimir Putin prova a lanciare un segnale di distensione. Il 20 febbraio lo aveva fatto attraverso la stude ...firenzepost

