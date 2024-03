Mosca | convocata l' ambasciatrice Usa

(Di giovedì 7 marzo 2024) 15.35l'Usa aLynne Tracy: tre Ong Usa dichiarate indesiderabili, e "tentativi di ingegerenza negli affari interni russi,comprese azioni sovversive e disinformazione nel contesto delle elezioni e dell'operazione speciale saranno repressi con durezza", è stata avvertita. Intanto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Patrushev mette in guardia la Nato: l'operazione Steadfast 2024, "che simula uno scenario militare in Russia, porta sicuramente a un'escalation delle tensioni e destabilizza".

Lo street artist Jorit a Putin: 'Lei umano come tutti, la propaganda non è vera': Il presidente: 'Ma non mi dia un pizzicotto per vedere se sono reale'. Un grande murale di Ornella Muti, realizzato da Ciro Cerullo, street artist conosciuto come Jorit, è stato inaugurato nella città ...ansa

Torino, Vlasic e Milinkovic-Savic convocati in nazionale: Il trequartista e il portiere convocati rispettivamente da Croazia e Serbia per le amichevoli in vista di Euro 2024 ...toro