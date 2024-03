Mosca avverte la Nato | “La vostra esercitazione nell’Artico rende la guerra più vicina”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’Steadfast Defender 2024 “iniziata in Europa e che simula uno scenario militare con la Russia, porta sicuramente ad un’escalation delle tensioni e destabilizza la situazione globale”. Parole minacciose quelle pronunciate dal segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev durante riunione sulla sicurezza nazionale nel Distretto Federale del Caucaso settentrionale a Magas, secondo quanto riporta Interfax. Secondo il funzionario, le esercitazioni Steadfast Defender in corso servono per prepararsi allo scontro con la Russia, “aumentando le tensioni e destabilizzando la situazione nel mondo”. “Si prevede di espandere ulteriormente la presenza dellanella regione Asia-Pacifico,”, ha ricordato Patrushev. Il segretario del Consiglio di sicurezza ha osservato inoltre che nel ...