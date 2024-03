Morte Andrea Purgatori | possibile svolta | quattro medici indagati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 7 marzo 2024), nuovo colpo di scena in merito al decesso del noto giornalista: nella lista delle persone indagate spuntano i nomi diSalgono a quotaper ladel giornalista ed inviato. Ricordiamo che la sua scomparsa avvenne lo scorso anno il 19 luglio a Roma. Nel frattempo la Procura ha deciso di aprire una inchiesta, su pressione della famiglia, per cercare di chiarire cosa ci sia di vero in merito al decesso dell’uomo. E se, nello stesso, ci sia un caso di malasanità. Fino a questo momento sono due le ipotesi in ballo: la prima quella che porta all’errore nel prescrivere una terapia contro una metastasi al cervello inesistente, ...