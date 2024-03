“Morta insieme a te” Noemi Bocchi colpita da un grave lutto | dolore per la compagna di Totti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024)da un. Avevamo lasciato l’attualedi Francescoa una serata mondana che, come spesso accade a questa coppia, ha subito dato il via ai pettegolezzi.ufficialmente da solo un anno, l’ex calciatore della Roma e l’ex flower designer si sono sempre fatti vedere poco in pubblico. Ma recentemente hanno partecipato alla prima del documentario intitolato “Adesso vinco io”, su Marcello Lippi. Non è certo la prima volta che i due compaionoa un evento, ma era da un po’ di tempo che non si facevano vedere in pubblico. Negli scorsi mesi, infatti, hanno viaggiato molto e in generale hanno sempre preferito vivere il loro amore lontano dai riflettori. Ma l’ex capitano della Roma non poteva mancare alla ...