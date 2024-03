Monza | pompiere accusato di prendere mazzette sulle attrezzature dei vigili del fuoco | terminate le indagini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 Marzo 2024 – La Procura difirma la conclusione delleper il vigile delEnrico Celestino Vergani, 57 anni, di Carate Brianza, addetto agli acquisti per l'ufficio automezzi, imputato di avere abusato del suo ruolo per otteneredai fornitori, ma anche regali come buoni benzina e catene da neve per le proprie auto, oltre che intascarsi beni del Comando provinciale didove prestava servizio. Ilresta ancora in carcere, mentre è stata revocata la misura degli arresti domiciliari alla moglie accusata di riciclaggio. Era il 5 dicembre scorso quando sono scattate le manette per corruzione per Vergani e per l'imprenditore Sergio Fortini, 54 anni, di Manerba del Garda, arrestati dai carabinieri della Compagnia di Desio e dai ...