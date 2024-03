Montervino | “Il Napoli è tornato a fare le cose…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’ex centrocampista e capitano delFrancescoè intervenuto a Radio Marte, nella trasmissione ‘ForzaSempre’. Di seguito le sue dichiarazioni. ““Secondo me ilad allenarsi, che non significa che prima non lo facesse, ma èle cose che meglio sa, con semplicità, armonia ma soprattutto con coraggio”. Il gioco delattuale… Visto che il gioco èad essere forzato da dietro, se i difensori riescono a palleggiare bene, se riescono ad avere personalità e coraggio, anche il centrocampo metterà in atto tutte le loro qualità. E verranno fuori nuovamente i Zielinski, i Traoré e vengono fuori soprattutto i Lobotka e gli Anguissa che individualmente ...