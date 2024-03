Monterosi-Sorrento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Sorrento Boasts the Youngest Team in Serie C Group C After 29 Rounds: After twenty-nine league rounds, Sorrento has the youngest average age in Group C of Serie C at 24.5. This is a great satisfaction for every component of the red-black club: the company that ...ilmattino

Serie C, 29^ giornata: la Top 11 del Girone C: Continua la corsa della Juve Stabia, che piega di misura la Casertana nel derby. Un 1-0 identico a quello del Benevento sul Foggia, con le due squadre sempre separate da 7 punti. Dietro perdono tutte.tuttoc

LATINA JUVE STABIA Giovedì Ore 18.30: 6 reti: Adorante (Juve Stabia), Fabrizi, Mastroianni (Latina), Zunno (Messina), De Francesco (Sorrento), D'Auria (Turris), D'Ausilio (4 Audace Cerignola/ 2 Avellino ...tuttoreggina