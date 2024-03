Monreale | Via Strada Ferrata sarà finalmente illuminata | arrivano 130mila euro

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di giovedì 7 marzo 2024)– Stanziati 130 miladal Ministero dell’Interno: la Giunta comunale approva la delibera per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della Via. Entro settembre verranno aggiudicati i lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione di tutta la Via. Il sindaco Alberto Arcidiacono lo ha proposto alla giunta comunale che (live.it)