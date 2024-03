Molti dispositivi Google TV stanno finalmente ricevendo questa funzione

(Di giovedì 7 marzo 2024) È ora disponibile in maniera molto più diffusa la funzionalità Fast Pair per tutta una serie diTV L'articolo proviene da TuttoAndroid.

10 gemme nascoste su Apple Arcade: I giochi per dispositivi mobili continuano a prosperare e Apple ha alcuni fantastici titoli pronti per essere provati come parte del servizio di abbonamento per cui probabilmente hai già pagato.gamereactor

Svelata la lista dei probabili dispositivi che supporteranno iOS 18 e iPadOS 18: L’elenco dei dispositivi è stato condiviso su Twitter da un account ... notizie più importanti ed urgenti oppure i nostri nuovi video su YouTube. E' un canale molto interessante, assolutamente non ...ispazio