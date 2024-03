Modena-Trento in tv | data | orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff Superlega 2023 2024 volley

(Di giovedì 7 marzo 2024) Inizia il conto alla rovescia per Valsa Group-Itas Trentino,-2 deidi finale deidimaschile. I canarini di Francesco Petrella vanno a caccia del successo davanti al proprio pubblico per tenere vivo il sogno e proseguire al meglio la corsa verso lo Scudetto. La squadra di Fabio Soli però, nonostante l’assenza del regista Riccardo Sbertoli causa infortunio, non si arrende facilmente e vuole fare un passo verso il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 10 marzo al PalaSport G. Panini di. Di seguito, le informazioni per seguire in-2 ...

Tutto pronto per Itas Trentino-Valsa Group Modena, gara-1 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, ... (sportface)

Pubblicato il 6 Marzo, 2024 Terminata la Regular Season di Superlega, adesso è giunto il momento dei play-off scudetto e le migliori 8 squadre in stagione ... (dayitalianews)

Modena, tunisino 37enne denunciato per ricettazione: Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...lapressa

Modena VOLLEY – PLAYOFF, SCONFITTA (3-0) A Trento: Nel video l’intervista a Dragan Stankovic, Centrale Modena Volley La sfida-playoff con Trento si conferma una “mission impossible”. Almeno per quello che si è visto ieri sera, in gara1: la squadra cam ...tvqui

Modena Volley senza scampo, tutto facile per l'Itas Trento: Modena Volley, sempre la solita storia. La Valsa Group non riesce ad eliminare i difetti mostrati nel corso della stagione regolare e inizia i playoff scudetto mettendoli tutti in mostra al Pala Trent ...informazione