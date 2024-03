Modena | 13enne colpita dal violento calcio di un cavallo | è in condizioni disperate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una ragazza di 13 anni è stata trovata priva di sensi accanto al suo, nei pressi di un centro ippico del paese di Carpi, in provincia di, poco distante da San Martino in Rio. La giovane si stava allenando con l’animale quando improvvisamente sarebbe statacon unmolto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi: la giovane è stata portata in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in rianimazione. I soccorritori avrebbero cercato di rianimarla sul posto dai prima soccorritori, poi l’hanno trasportata in ospedale. Le sue, purtroppo, sarebbero gravissime. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato uno degli istruttori della struttura ad accorgersi della giovane riversa a terra, priva di coscienza. L’uomo ha ...