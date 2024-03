Moda anni ’80 | i momenti iconici che hanno segnato la storia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 7 marzo 2024) Life&People.it “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Forse quando si parla discore Antoine-Laurent de Lavoisier e la sua tesi più celebre può sembrare eccessivo, anche perché in realtà la creazione, la fantasia e l’estro sono alla base di ciò che ammiriamo sulle passerelle di tutto il mondo. Ma è altrettanto innegabile che le tendenze, gli abiti e gli accessori chefatto sognare intere generazioni, spesso tornano a fare capolino a qualche decennio di distanza. In particolare esistono alcunidella’80 che sono entrati nellae che vanno rivissuti e reinterpretati per capire i trend di oggi e immaginare quelli di domani. Le ragazze degli’20 possono riscoprirsi bellissime e sentirsi ...