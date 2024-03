Missili Zircon e Kinzhal | Putin scommette sulle nuove armi ipersoniche in Ucraina | ma così aiuta la Nato a scoprire come abbatterli

La portaerei USS Bataan lascia il Mediterraneo, cosa c'è dietro: il nuovo piano della Nato: La portaerei statunitense USS Bataan (LHD-5) lascia il Mediterraneo. Non c'è più nessuna nave americana nel Mar Rosso. Dopo ...msn

Russia, Missili ipersonici Zircon e Kinzhal possono essere un rischio nella guerra in Ucraina: ecco la scomessa di Putin: Sono più di due anni che la Russia ha dato inizio alla sua “operazione speciale” ai danni dell'Ucraina, la quale riceve quasi quotidianamente attacchi aerei sul ...ilmessaggero

Russia's Hypersonic Missile Risk: Russia has lauded its "next-generation" weapons but their debut in Ukraine has undermined Moscow's bold claims about them.newsweek