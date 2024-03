Missili russi su Odessa Zelensky sfugge al raid Illeso il premier greco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Momenti di paura a, dove, mentre era in corso l’incontro fra ilucraino, Volodymyre il collega, Kyriakos Mitsotakis, si è avvertita una forte esplosione, preceduta da un allarme aereo. L’attacco porta la firma di Mosca. La delegazione greca, in testa il capo del governo, è rimasta illesa, nonostante la deflagrazione sia avvenuta ad appena 150 metri dal suo seguito. Ma poteva essere una strage, che avrebbe dato luogo a conseguenze devastanti. "Abbiamo sentito e visto questo attacco a– ha detto il numero uno di Kiev in conferenza stampa –. Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire". IlMitsotakis ha parlato di "esperienza impressionante". "Non conosco i dettagli – ha detto –, ma so che ci sono stati morti e ...