Missile contro un cargo | gli Houthi fanno tre morti Poi il salvataggio disperato | GUARDA

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono tre i marinai uccisi nell'attacco missilistico degliuna nave mercantile al largo dello Yemen. Lo annuncia il Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti. L'imbarcazioneTrue Confidence, battente bandiera delle Barbados, è stata abbandonata ed è rimasta alla deriva con un incendio a bordo dopo che è stata colpita da unbalistico nel Golfo di Aden. Almeno quattro i feriti, di cui tre in condizioni critiche. Nelle immagini un'imbarcazione della Marina indiana salva alcuni membri dell'equipaggio.

