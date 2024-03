Milano | nel cuore del Design District il nuovo Xiaomi Café

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 7 marzo 2024) Da un piccolo appartamento inaugurato in piena pandemia - Casa- ecco che nasce: il primo temporary bistrot aperto al pubblico firmato dal brand cinese di cellulari e device neldel, in via Verziere 3. Lo chiamano Smart Life Hub, si sviluppa su due piani e - dicono daItalia - "è perfetto per colazione, pranzo ma anche per fare smartworking o bere un drink in compagnia scoprendo tutti i prodotti del brand nella Casaal piano -1". NeldelIl concept evolve così aprendo al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 19.00. Non più solo "uno spazio" ubicato nell’area del...