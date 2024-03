Milano | Monte Rosa 91 apre le porte alla cultura domenica 10 marzo | il programma della giornata

(Di giovedì 7 marzo 2024), 72024 –10l'iconico edificio firmato da Renzo Piano "Building Workshop" di via91 aleal pubblico con una serie di proposteli. L'edificio diventerà una piazza per accogliere la visione propositiva e lo sguardo progettuale delle donne sulla realtà metropolitana e sullo spazio urbano con l'evento "Noi siamo città. Il senso delle donne per lo spazio", inserito nel palinsesto "ParcoLuce". L'appuntamento è alle ore 16fermataM1 Amendola. Il percorso comincia con una passeggiata di un'oretta nel quartiere di Amendola, accompagnati da una guida esperta che inviterà i partecipanti a ...

Milano , 6 marzo 2024 – Milano celebra la Giornata europea dei Giusti con una cerimonia al Giardino del Monte Stella, un appuntamento ormai consolidato per ... (ilgiorno)

In Basilicata le vigne salgono in quota per sopravvivere: Alle pendici di un antico vulcano ormai spento, il Monte Vulture, nel cuore terragno della Basilicata ... sa quanto costa all'ambiente inviare un singolo cartone di vino dalla Basilicata a Milano, o ...repubblica

Engel &Völkers: case di lusso, tengono prezzi e compravendite: Secondo il nuovo market report del Gruppo, a Milano prezzi top nel Quadrilatero oltre i 20mila euro. A Roma si arriva a 10mila. Il ceo Italia Muhannad Al Salhi: «Pronti a investire in nuove regioni, d ...ilsole24ore

Le prime Giuste. Il Giardino parla al femminile. C’è anche Fioroni: Lo spazio in via Roma sarà inaugurato il sedici marzo ma intanto arrivano le prime quattro intitolazioni:. Yusra e Sarah Mardini, Alganesh Fessaha e la ’mamma del Monte’.ilrestodelcarlino